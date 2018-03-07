Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Документальный фильм «Миропорядок 2018» покажут на телеканале «Россия 1» после выборов. Об этом рассказал его автор, известный телеведущий Владимир Соловьев.
«Это (показ фильма - КП) зависит от телевизионного руководства, но, наверное, через некоторое время после выборов», - сказал Соловьев в интервью ФАН.
Над фильмом работали больше 30 человек, режиссером выступила Саида Медведева – «блистательный специалист», по словам Соловьева. Сцены снимали в нескольких странах разные люди, в том числе и Соловьев.
Сейчас «Миропорядок 2018» доступен онлайн. Соловьев опубликовал его на своей странице «ВКонтакте». Сайт kp.ru уже рассказывал о некоторых фрагментах из фильма, где президент вспоминает воссоединение Крыма с Россией, смену власти на Украине, службу в КГБ, бомбардировку Югославии армией НАТО, знакомство с первой леди США, а также касается вопроса ядерной угрозы.
Владимир Путин в новом документальном фильме Миропорядок 2018 .