2018-03-07T13:58:25+03:00
Политика

Путин рассказал о своей работе на КГБ в ГДР

Президент занимался вербовочной работой и контактировал с нелегальными агентами спецслужбы [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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В КГБ Путин занимался вербовкой людейВ КГБ Путин занимался вербовкой людейФото: REUTERS
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Во время работы на КГБ в Дрездене (ГДР) президент России Владимир Путин «занимался вербовочной работой, работой с агентурой, с нелегалами». Об этом он рассказал телеведущему Владимиру Соловьему во время съемок нового документального фильма «Миропорядок 2018».

Соловьев спросил у президента, насколько точно сведения советской разведки отражали реальные политические настроения в Европе, можно ли было по ним предположить распад СССР. Путин ответил, что был рядовым сотрудником, и такой вопрос надо бы задать Горбачеву, к которому соответствующая информация стекалась.

«Я не занимался информационной и аналитической работой и поэтому в целом не могу сейчас сказать, что конкретно из представительства в ГДР и из других точек доносилось до потребителя этой информации, до генерального секретаря. Это легче спросить у Горбачева", - сказал президент.

Чем окончится холодная война, Путин и его окружение не могли себе представить, говорит президент. Особенно их удивила скорость, с какой распался Советский Союз.

В ГДР в разведточке Дрездена Путин работал в 1985-1990 годы под псевдонимом Платов, передает сайт kp.ru. При выборе профессии на президента сильно повлиял фильм «Щит и меч» о службе советских разведчиков в тылу фашистов. Ранее в эфире «Россия 1» Путин уже говорил, что работа в органах была связана с нелегальной разведкой. Разведчики-нелегалы, по словам Путина, это «люди особого качества, особых убеждений и особого склада характера».

Фильм «Миропорядок 2018» Владимир Соловьев опубликовал на своих страницах в соцсетях. В нем Путин рассказывает о воссоединении России с Крымом, последствиях распада СССР и агрессии США.

Владимир Путин в новом документальном фильме Миропорядок 2018 .

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