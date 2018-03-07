Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет

СЕГОДНЯ 18:55 2018-03-07T18:55:27+03:00

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Дефицит торгового баланса США за последние девять лет увеличился до рекордного показателя. Так, только в январе 2018 года он вырос на 5% и составил 56,6 млрд долларов. Об этом сообщили в министерстве торговли США в среду, 7 марта.

В распространенном ведомстве заявлении говорится о том, что аналитики прогнозировали увеличение данного январского показателя лишь до 55 млрд долларов. Также ошибочны оказались расчеты относительно внешнеторгового дефицита страны в декабре прошлого года, который считался максимальным за последние восемь лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ минторговли, только торговый дефицит с Китаем вырос на 16,7% до 36 млрд долларов. Более высокий показатель по этому направлению последний раз фиксировался в сентябре 2015 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в попытке сбалансировать внешнюю торговлю страны президент США Дональд Трамп анонсировал скорое введение пошлин на импорт стали и алюминия.