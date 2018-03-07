2018-03-07T20:24:25+03:00
Политика

Премьер Украины Гройсман заявил о намерении арестовать активы «Газпрома» за рубежом

В Незалежной продолжается истерика после решения разорвать все контракты с «Нафтогазом»
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Незалежной продолжается истерика после решения разорвать все контракты с «Нафтогазом»В Незалежной продолжается истерика после решения разорвать все контракты с «Нафтогазом»Фото: REUTERS
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Киев продолжает продумывать и искать ходы как бы посильнее насолить «Газпрому» за начало процедуры отказа от всех соглашений с НАК «Нафтогаз», которое последовало после несправедливого, по мнению газового монополиста России, решения Стокгольмского арбитража о выплате Украине 4,63 млрд долларов за недопоставку топлива по транзитным контрактам.

7 марта Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман поручил Минюсту и "Нафтогазу", в случае невыплат по Стокгольмскому арбитражу, скоординировать свои действия и проработать возможность ареста зарубежных счетов «Газпрома». Об этом украинский премьер сообщил на своей странице в Facebook.

"Поручил Минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" о возможном аресте активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", - написал глава правительства.

По словам Гройсмана, он также поручил главе Минюста страны Павлу Петренко активизировать действия ведомства по взысканию штрафов в российского газового монополиста за нарушение украинского монопольного законодательства.

Длившийся несколько лет спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитражном суде закончился 28 февраля неожиданным решением в пользу украинской стороны. Арбитры обязали российскую компанию выплатить «Нафтогазу» более 4 млрд долларов, мотивировав свое решение слабым экономическим положением Незалежной.

В ответ "Газпром" объявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом", так как, решение суда существенно нарушает интересы российского монополиста.

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