США попросили Китай сократить торговый дефицит на $1 млрд

7 Март 20:23 2018-03-07T20:24:03+03:00

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Американские власти обратились к Китаю с просьбой разработать план, позволяющий сократить торговый дефицит между странами на 1 млрд рублей. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Мы попросили Китай разработать годовой план по сокращению на 1 млрд рублей огромного торгового дефицита с США. Наши отношения с КНР очень хорошие, и мы с нетерпением ждем, какие идеи они предложат. Мы должны действовать в ближайшее время", - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что дефицит торгового баланса Соединенных Штатов за последние девять лет вырос до рекордных 56,6 млрд долларов. Только в январе этот показатель вырос на целых 5%. При этом, наиболее ощутимым является дефицит именно с Китаем - он составляет 36 млрд долларов.