Российский фильм «Лед» покажут в Швейцарии

7 Март 21:52 2018-03-07T21:52:37+03:00

Фильм "Лед" повествует о тернистом пути российской фигуристки на пути к славе и счастью Фото: кадр из фильма

Кинолента выйдет в прокат на языке оригинала с английскими субтитрами

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Уже в среду, 7 марта, российский фильм режиссера Олега Трофима "Лед" выйдет на экраны центральных кинотеатров Швейцарии. Так, киноленту покажут в восьми города страны - в Женеве, Берне, Лозанне, Базеле, Люцерне,Лугано, Монтре и Цюрихе.

Такое заявление сделали в пресс-службе "Национальной медиа группы".

"7 марта 2018 года фильм "Лед" выходит в прокат Швейцарии, где будет показан в центральных кинотеатрах страны на языке оригинала с английскими субтитрами", - передает ТАСС со ссылкой на НМГ.

При этом отмечается, что партнером Art Pictures Studio в конфедерации выступила компания Swiss Partnership.

Напомним, что спортивная драма "Лед" рассказывает историю фигуристки Нади, которая вынуждена проходить тяжелое восстановление после полученной на льду травмы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с момента премьеры фильма 14 февраля его кассовые сборы превысили один миллиард рублей.