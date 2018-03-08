Венская полиция задержала мужчину, нападавшего на прохожих с ножом

СЕГОДНЯ 05:27 2018-03-08T05:37:51+03:00

От рук преступника серьёзно пострадали четыре человека, в том числе 17-летняя девушка

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К этому часу полиции удалось задержать подозреваемого в нападении с ножом на людей в Вене, сообщили городские стражи порядка на своей странице в Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером 7 марта в районе Северного вокзала австрийской столицы произошло два похожих инцидента: вооруженный ножом мужчина набрасывался на прохожих, от его рук пострадали четыре человека. Сначала он напал на семью – мать, отца и их 17-летнюю дочь, а через полчаса неподалеку от места первой атаки тяжело ранил еще одного человека. Все четверо госпитализированы в критическом состоянии, врачи пытаются спасти им жизнь.

Преступник скрылся с места происшествия, однако после второго нападения полицейским ужалось его найти и задержать. Правоохранительные органы пока не раскрывают личность задержанного.