2018-03-08T02:29:23+03:00
Происшествия

В Вене мужчина с ножом ранил несколько человек

Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивает полиция
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Вены ищет нападавшегоПолиция Вены ищет нападавшегоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в Вене ранены несколько человек, четверо из них получили серьезные ножевые ранения и госпитализированы в критическом состоянии.

Как пишет британская газета The Telegraph, было совершено два нападения в одном районе австрийской столицы. Сначала преступник напал на семью – мать, отца и их 17-летнюю дочь, все трое серьезно ранены, их жизнь в опасности.

Вторая атака произошла недалеко от первой, через полчаса, тяжело пострадал еще один человек, он тоже госпитализирован в критическом состоянии.

Нападавшему удалось скрыться, его разыскивает городская полиция. По словам правоохранителей, они пока не знают, связаны ли эти два инцидента между собой, мотивы злоумышленника тоже непонятны. На вопрос, что вообще известно о нападавшем, представитель полиции ответил: «Абсолютно ничего. Мы знаем только, что ищем мужчину».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в последнее время подобные атаки в разных городах Европыне редкость. Зачастую нападавшими оказываются мигранты из стран Ближнего Востока и Африки.

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