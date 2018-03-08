Посол США в России рассказал о своей любви к творчеству Высоцкого

СЕГОДНЯ 09:27 2018-03-08T09:28:00+03:00

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Посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей соцсетей, рассказал о своей любви к творчеству советского барда и поэта Владимира Высоцкого.

Говоря о своем отношении к русской поэзии, дипломат подчеркнул, что музыка - это та же поэзия. При этом он отметил, что творения Высоцкого «живут среди нас и по сей день». «Владимира Высоцкого не стало в 1980 году, но его творчество до сих горячо любимо. Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», - приводит слова Хантсмана официальный Twitter американского диппредставительства в Москве.

Кроме того, посол назвал свои любимые произведения Высоцкого. Это «Песня о друге» и «Охота на волков».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Джон Хантсман поделился своими впечатлениями о Москве. В частности, он заявил, что ему очень нравится российская столица, однако в мегаполисе ему не хватает ежедневного солнца.