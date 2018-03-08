2018-03-08T16:54:46+03:00
Общество

Правительство России утвердило реестр коррупционеров

В данный список будут попадать лица, утратившие доверие властей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пойманные коррупционеры больше не смогут занимать должности в госслужбах и госкомпанияхПойманные коррупционеры больше не смогут занимать должности в госслужбах и госкомпанияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России был создан и опубликован в открытом доступе список лиц, снятых с должностей в связи с утратой доверия властей. Такой своеобразный реестр коррупционеров был утвержден в среду, 7 марта, премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Посмотреть данный перечень можно на сайте единой системы госслужбы. В нем указывается не только имя, фамилия и должность коррупционера, но и название организации, из которой тот был уволен. Также публикуется причина отстранения лица и конкретная норма, которая была нарушена. Ожидается, что данный список будет регулярно обновляться.

Между тем, его фигурантами являются утратившие доверие чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Попадание в данный реестр автоматически запрещает им занимать какие-либо должности в государственных компаниях или на гослужбе.

Информация о провинившемся гражданине стирается из списка по истечении пяти лет. Условиями для досрочного выхода является либо смерть нарушителя, либо отмена акта, послужившего основанием для обвинения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что закон о создании списка коррупционеров был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в конце декабря 2017 года, а в начале 2018-го он вступил в силу.

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