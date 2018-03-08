Дональд Трамп пообещал для «настоящих друзей» США «большую гибкость» в вопросе пошлин

СЕГОДНЯ 17:51 2018-03-08T17:51:16+03:00

Правда, для кого же именно США готовы прогнуться, глава Белого дома не уточнил

Изменить размер текста: A A

Похоже нервы у хозяина Белого дома тоже не железные. Удивительно, но факт – под натиском своих европейских коллег, которые оказались не в восторге от инициативы США повысить ввозные пошлины на сталь и алюминий, Дональд Трамп решил смягчить категоричность.

В частности, президент США заявил, что власти страны могут очертить некий круг государств, которых пошлины на воз вышеозначенной продукции либо вовсе не коснутся, либо частично.

«Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, но в то же время демонстрировать большую гибкость и сотрудничество с теми, кто является настоящими друзьями и справедливо относится к нам как в вопросе торговли, так и в оборонной сфере», — написал миллиардер в своем Twitter.

Заявление, можно сказа, витиеватое. Ибо хозяин Овального кабинета так и не уточнил – кто же именно является «настоящим другом» США. И входят ли в этот круг европейские партнеры, интересы которых подобный фортель Трампа, в виде ввод пошлин на сталь и алюминий, коснулся напрямую.

1 марта резидент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Это вызвало резонанс в ЕС. С негативными высказываниями выступили в Берлине и Брюсселе. А канцлер Австрии Себастьян Курц и вовсе назвал ввод пошлин «идиотизмом» и пригрозил адекватными мерами.