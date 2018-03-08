2018-03-08T18:12:42+03:00
В мире

Турция и Ирак проведут совместную силовую операцию против курдов

Такое заявление сделал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военная операция против курдов в Ираке начнется после 15 маяВоенная операция против курдов в Ираке начнется после 15 маяФото: REUTERS
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Анкара и Багдад планируют провести совместную силовую операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией. Уточняется, что военные действия будут вестись на севере Ирака. Такое заявление сделал глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"После выборов в Ираке мы рассчитываем провести совместную с иракским правительством трансграничную операцию, направленную против РПК. С (премьер-министром Ирака Хайдером аль) Абади об этом был разговор", — цитирует телеканал Habertürk Чавушоглу.

Напомним, что парламентские выборы в Ираке пройдут 15 мая 2018 года.

Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, сейчас Анкара уже проводит одну силовую операцию против курдов, но на территории Сирийской Республики.

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