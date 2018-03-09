СЕГОДНЯ 09:07 2018-03-09T09:07:43+03:00

В Белом доме объяснили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном Фото: REUTERS

Как заметили в американской администрации, в Северной Корее решения может принимать только лидер страны

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В Вашингтоне объяснили, почему президент США Дональд Трамп согласился встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Как рассказал журналистам источник в Белом доме, американский лидер согласился на переговоры, так как Ким Чен Ын - единственный человек, который принимает решения в Северной Корее.

«Ким Чен Ын является человеком, который может принимать решения при их авторитарной, однозначно авторитарной или тоталитарной системе. Поэтому имело смысл принять предложение о встрече с одним человеком, способным решать, чем повторять утомительные разговоры, имевшие место в прошлом», - цитирует представителя американской администрации «Интерфакс».

При этом источник заметил, что Трамп «имеет репутацию человека, умеющего заключать сделки».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп собирается лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Ранее в Белом доме уточнили, что место и дата переговоров пока не определены, но Соединенные Штаты надеются, что они поспособствуют денуклеаризации Корейского полуострова.