2018-03-09T10:40:24+03:00
В мире

Генерал НАТО рассказал о скором военном превосходстве РФ в Европе

При этом военачальник отметил проводимую Россией модернизацию войск
Дарья ИВАШКИНА
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Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис СкапароттиГлавнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис СкапароттиФото: EASTNEWS/AFP
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Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, комментируя проводимую Россией модернизацию войск, заявил, что Пентагон не может снижать обороты обновления своих вооруженных сил. Иначе, как считает генерал, американский контингент в Европе уже к 2025 году может лишиться военного превосходства над РФ.

«Учитывая скорость, с которой они (российские военные) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям», - сказал Скапаротти в интервью изданию Defense One.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления глава нашего государства представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.

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