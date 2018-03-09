Генерал НАТО рассказал о скором военном превосходстве РФ в Европе

СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-09T10:40:24+03:00

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Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, комментируя проводимую Россией модернизацию войск, заявил, что Пентагон не может снижать обороты обновления своих вооруженных сил. Иначе, как считает генерал, американский контингент в Европе уже к 2025 году может лишиться военного превосходства над РФ.

«Учитывая скорость, с которой они (российские военные) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям», - сказал Скапаротти в интервью изданию Defense One.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления глава нашего государства представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.