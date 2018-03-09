СБУ заявила о раскрытии покушения на президента Порошенко

СЕГОДНЯ 15:20 2018-03-09T15:20:10+03:00

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Службы безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, задержанному в минувший четверг, 8 марта, на линии соприкосновения в Донбассе. Как стало известно, руководителя общественной организации обвинили по трем статьям Уголовного кодекса незалежной - «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению», «Террористический акт».

По данным СБУ, Рубан готовил покушения на президента Украины Петра Порошенко и других представителей киевской власти, а также планировал «убийство большого количества людей в Киеве», уничтожение инфраструктуры в правительственном квартале и осуществление «дестабилизации внутренней обстановки в государстве».

Согласно тексту обвинения, оказавшемуся в распоряжении украинских СМИ, обвиняемый якобы хотел обстрелять Верховную раду из минометов во время визита президента, а затем устроить взрывы уже внутри здания. После этого Рубан собирался «захватить парламент» незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 9 марта, появилась информация о задержании руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус». Тогда отмечалось, что пограничники скрутили посредника по обмену пленными на пункте пропуска «Майорск», когда тот пытался въехать на подконтрольную Киеву территорию из Донецкой народной республики (ДНР).