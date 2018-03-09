2018-03-09T15:51:30+03:00
В мире

Американский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и Крыма

В районе Севастополя дрон приближался к российской границе на расстояние 30 километров
Дарья ИВАШКИНА
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Американский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и КрымаАмериканский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Появилась информация о том, что США вновь провели воздушную разведку у российских границ. Как стало известно, в пятницу, 9 марта, американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 провел разведку у побережья Крыма.

Согласно данным сервиса слежения за полетами авиации CivMilA, дрон, вылетевший с сицилийской авиабазы Сигонелла, сначала пролетел вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а затем несколько часов летал на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережья Крыма.

Причем в районе Севастополя в какой-то момент он был всего в 30 километрах от российской границы.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале сразу три американских военных самолета провели разведку вблизи российских границ на Балтике и Черном море.

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