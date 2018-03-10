Биатлонистка Лысова принесла сборной России второе золото на Паралимпиаде-2018

СЕГОДНЯ 08:35 2018-03-10T09:07:41+03:00

Она победила в гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения

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В субботу, 10 марта, биатлонистка Михалина Лысова завоевала второе золото для сборной России на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Она победила в гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения. Россиянка преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды и стала таким образом пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Второе место заняла украинка Оксана Шишкова (без промахов; время – 19 минут 26,4 секунды). А вот бронзовая медаль досталась Светлане Сахоненко из Белоруссии (три промаха; время - 20 минут 28,2 секунды).

Михалина Лысова празднует победу на ПаралимпиадеФото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу другая биатлонистка Екатерина Румянцева принесла нашей сборной первое золото на Паралимпиаде-2018. Она пришла на финиш первой во время гонки на шесть километров с раздельным стартом в классе «стоя».