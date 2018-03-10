2018-03-10T12:37:33+03:00
Политика

Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО

‍Таким образом, альянс признал стремление незалежной стать полноценным членом организации
Дарья ИВАШКИНА
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Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТОУкраине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 марта, стало известно о том, что Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление незалежной стать полноценным членом организации.

Как отметила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, «именно этот вопрос» обсуждался в минувшую пятницу, 9 марта, на встрече вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

«Это очень важно. НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе», - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Между тем в НАТО заметили, что «страны-аспиранты» - это те государства, которые «задекларировали интерес в присоединении к альянсу». В настоящее время таких стран четыре: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, от чего зависит членство незалежной в организации. Как он тогда подчеркнул, этот вопрос будет решаться на основании прогресса в проведении реформ в стране.

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