Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года

СЕГОДНЯ 15:16 2018-03-10T15:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с американскими журналистами, признался, что думает о преемнике с того момента, как стал главой государства. Между тем, как заметил российский лидер, неважно, кому он симпатизирует, а кому нет, ведь президента нужно будет выбирать гражданам.

«Я с 2000 года об этом (о преемнике) думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто-то не нравится, - кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане РФ», - сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

При этом глава нашего государства назвал «бреднями» мнение американских экспертов о том, что ему якобы грозит опасность после ухода с президентского поста, а все сделанное в период его управления якобы будет разрушено. «Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу», - подчеркнул российский лидер.

Кстати, наиболее интересные фрагменты интервью, которое Владимир Путин дал американскому телеканалу NBC, читайте на сайте kp.ru.