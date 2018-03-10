2018-03-10T17:21:30+03:00
Наука

«Росатом»: отказ России от членства в CERN не повлияет на совместные проекты

Отзыв заявки на вступление в Европейскую организацию ядерных исследований не помешает научной работе госкорпорации с зарубежными участниками
Денис СУХОВ
Поделиться:
Большой адронный коллайдер - крупнейший проект CERN. Фото: CERNБольшой адронный коллайдер - крупнейший проект CERN. Фото: CERN
Изменить размер текста:

«Росатом» продолжит сотрудничество с Европейской организацией ядерных исследований (CERN), несмотря на то, что РФ отозвала заявку на вступление в нее. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций российской госкорпорации.

«Росатом» поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в CERN оборудование при соответствующем заказе», - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что отзыв российской заявки на членство в CERN не повлияет на совместные научные проекты «Росатома» в атомной сфере, реализуемые вместе с зарубежными партнерами.

Как сообщал сайт «КП», в конце прошлого года Россия объявила о том, что не намерена становиться ассоциированным членом CERN, однако традиционное сотрудничество с организацией по широкому кругу вопросов продолжится.

Европейская организация ядерных исследований была основана в 1953 году. Ее полноправными членами являются 20 европейских государств, а США, Япония, Индия и Россия имеют статус наблюдателя.

В 2010 году CERN дала неевропейским странам возможность получить статус ассоциированного члена. Он предполагает право голоса в организации, но и обязывает страну платить взносы в бюджет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в Москве
Эрдоган не исключает новых военных операций Турции в Сирии
Украинский блогер: Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода миротворцев
Чавушоглу объяснил спешкой покупку Турцией российских комплексов С-400
В управлении шерифа назвали имя захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии
Депутат Рады: Россиянам неизбежно придется покинуть Крым
СМИ: В результате кибератаки на правительство ФРГ похищены документы по Brexit и Украине
Украинские пограничники будут решать на месте, пускать ли Собчак в Крым
Парламентская оппозиция требует отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Путин о работе Пескова: Иногда несет «пургу»
Трамп рассказал о возможном отказе от введения пошлин для Австралии
Житель Берлина выиграл в лотерею 42 миллиона евро
Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года
За неделю до выборов на митинг в поддержку Грудинина пришло всего 700 человек
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Российский телеведущий Артем Шейнин прокомментировал конфликт с бывшим участником АТО
У Месси родился третий сын
СМИ назвали новую дату открытия прямых авиаперелетов Каир-Москва
Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРНе
СМИ назвали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО
Журналистка NBC считает невозможным «перемудрить» Путина
Интернет-омбудсмен заявил о необходимости вице-премьера по цифровой экономике
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в Йемене
Американский певец представил официальный гимн ЧМ-2018
Премьер Польши назвал «Северный поток - 2» крайне опасным проектом