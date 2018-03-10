«Росатом»: отказ России от членства в CERN не повлияет на совместные проекты

СЕГОДНЯ 17:21 2018-03-10T17:21:30+03:00

Отзыв заявки на вступление в Европейскую организацию ядерных исследований не помешает научной работе госкорпорации с зарубежными участниками

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«Росатом» продолжит сотрудничество с Европейской организацией ядерных исследований (CERN), несмотря на то, что РФ отозвала заявку на вступление в нее. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций российской госкорпорации.

«Росатом» поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в CERN оборудование при соответствующем заказе», - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что отзыв российской заявки на членство в CERN не повлияет на совместные научные проекты «Росатома» в атомной сфере, реализуемые вместе с зарубежными партнерами.

Как сообщал сайт «КП», в конце прошлого года Россия объявила о том, что не намерена становиться ассоциированным членом CERN, однако традиционное сотрудничество с организацией по широкому кругу вопросов продолжится.

Европейская организация ядерных исследований была основана в 1953 году. Ее полноправными членами являются 20 европейских государств, а США, Япония, Индия и Россия имеют статус наблюдателя.

В 2010 году CERN дала неевропейским странам возможность получить статус ассоциированного члена. Он предполагает право голоса в организации, но и обязывает страну платить взносы в бюджет.