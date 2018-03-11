Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля

СЕГОДНЯ 02:16 2018-03-11T02:17:04+03:00

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Великобритания призывает политиков и высокопоставленных чиновников из других стран поддержать бойкотирование Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Инициативу Лондона могут поддержать власти Японии, Польши и Австралии.

Более того, эти страны не исключают отказ от участия в чемпионате своих сборных команд, если выяснится, что в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери имеется «российский след», пишет The Times.

И, хотя расследование пока еще ведется, британские власти уже предложили ввести против Москвы ряд дипломатических, экономических и военных мер.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Лондон рассматривает бойкот ЧМ-2018 в России в качестве возможного ответа на инцидент со Скрипалем в британском городе Солсбери, которого нашли в бессознательном состоянии в парке вместе с дочерью. Полиция расследует этот случай как покушение на убийство. Также пострадал полицейский, который осматривал дом Скрипаля, когда того отправили в больницу.