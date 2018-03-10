СМИ: Великобритания может бойкотировать ЧМ-2018 из-за инцидента со Скрипалем

10 Март 22:37 2018-03-10T22:37:39+03:00

Лондон ведет с союзниками переговоры о скоординированном ответе на случай, если будет установлена причастность Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ

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Лондон рассматривает бойкот Чемпионата мира по футболу в России в качестве возможного ответа на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Британские чиновники договариваются с американскими и европейскими союзниками о скоординированном ответе в том случае, если будет установлена причастность Москвы к отравлению. Данный меры могут носить дипломатический, экономический или военный характер. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на осведомленные источники в правитедьстве..

Под бойкотом подразумевается как игнорирование турнира британскими официальными лицами, так и вероятный отказ от участия сборной королевства. Также к этой акции могут присоединиться другие участники чемпионата: Польша, Австралия и Япония, отмечает издание.

Как сообщал сайт «КП», 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии из торгового центра в Солсбери. По версии следствия, они подверглись воздействия редкого нервно-паралитического газа. Позже в больницу доставили еще одного пострадавшего — сотрудника полиции, который первым оказался на месте происшествия.

В России Скрипаль был осужден на 13 лет тюрьмы за госизмену — в 2006 году его уличили в сотрудничестве с британской разведкой. В 2010 году его освободили и обменяли на группу наших резидентов, которых арестовали в США по обвинению в шпионаже.

Комментируя инцидент со Скрипалем, глава МИД Великобритании пригрозил серьезными ответными мерами, если в деле найдут «российский след». Также министр не исключил бойкота ЧМ-2018.