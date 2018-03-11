2018-03-11T04:27:23+03:00
Происшествия

Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии

Никто из посетителей ресторана не пострадал
Юлия ДИВЕЕВА
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Пиццерия Zizzi в городе Солсбери, где перед отравлением обедал СкрипальПиццерия Zizzi в городе Солсбери, где перед отравлением обедал СкрипальФото: REUTERS
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В пиццерии Zizi в Солсбери полиция обнаружила следы неизвестного нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

У следствия пока нет оснований подозревать кого-то из посетителей ресторана, находившихся в нем одновременно с пострадавшими, что они причастны к покушению. Также нет свидетельств того, что этим людям что-то угрожает.

Как передает "Русская служба ВВС", 4 марта Скрипаль и его дочь обедали в пиццерии, а через два часа их нашли в парке у торгового центра The Maltings в бессознательном состоянии. Кроме них, ни один из посетителей ресторана не пострадал.

Полиция оцепила Zizzi, как и еще четыре места в Солсбери - дом Скрипаля, паб Bishopʼs Mill, скамейку в парке, где нашли шпиона и его дочь, а также кладбище, на котором похоронены его жена и сын.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что офицер полиции, который был госпитализирован после осмотра дома Сергея Скрипаля, вышел из комы и уже может разговаривать. Сам разведчик и его дочь по-прежнему в критическом состоянии.

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