МИД Сирии: В Восточной Гуте боевики готовят химатаку, чтобы обвинить Дамаск

СЕГОДНЯ 05:01 2018-03-11T05:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», близкой к запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусре», готовят в Сирии инсценировку химической атаки. Об этом сообщил в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

По его словам, акция планируется в Восточной Гуте, между населенными пунктами Мисраба и Битсава, 11 марта. Ее цель – свалить всю вину за использование запрещенного оружия на правительственные силы Дамаска.

«Террористы «Тахрир аш-Шам» намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот «спектакль», как ожидается, может произойти 11 марта", - сказал он.

Микдад подчеркнул, что власти Сирии согласились на расследование комиссии ОЗХО на территории страны, передает ТАСС.

«По факту нам пришли десятки заявок от различных комитетов по расследованиям. Мы не отклонили ни одной, не препятствовали их проезду в любую часть Сирии. Но они не стали этого делать, вот в чем проблема», - добавил он.

Сайт kp.ru рассказывал ранее, что в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии узнали о подготовке боевиками "Джебхат ан-Нусры" при участии "Белых касок" химической атаки в провинции Идлиб.