2018-03-11T07:19:37+03:00
В мире

Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»

По мнению американского лидера, предстоящие переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном будут успешными
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, выступая в минувшую субботу, 10 марта, на политическом митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), поделился своими ожиданиями от своей личной встречи с лидеров КНДР Ким Чен Ыном. По его мнению, итогом предстоящих переговоров может стать «величайшая сделка для мира».

«Все может закончиться ничем, либо мы сядем (за стол переговоров) и заключим величайшую сделку для всего мира», - цитирует хозяина Белого дома U.S.News.

Кстати, перед вылетом из Вашингтона в Пенсильванию глава Соединенных Штатов заявил СМИ, что, судя по всему, в настоящее время Пхеньян действительно хочет добиться мира, поэтому переговоры, скорее всего, будут успешными. «Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка», - заметил Трамп.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 9 марта, Дональд Трамп поддержал предложение главы КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. Также тогда отмечалось, что время и место проведения переговоров будут согласованы позднее.

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