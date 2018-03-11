Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию

СЕГОДНЯ 10:36 2018-03-11T10:36:35+03:00

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В воскресенье, 11 марта, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев объявил о том, что поставки российского мяса, молока и рыбы в Турцию могут начаться в ближайшее время.

«Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции», - сказал глава Минсельхоза, отметив при этом, что Россельхознадзор постоянно находится на связи со своими турецкими коллегами по этому вопросу.

Также Ткачев подчеркнул, что наша страна в последнее время активно наращивает закупки турецких овощей и фруктов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на сбитый турецким истребителем российский бомбардировщик Су-24 в небе Сирии. Однако в прошлом году Москва и Анкара договорились об отмене практически всех ограничений.