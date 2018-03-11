2018-03-11T10:36:35+03:00
Экономика

Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию

При этом наша страна наращивает закупки турецкой сельхозпродукции
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Министр сельского хозяйства России Александр ТкачевМинистр сельского хозяйства России Александр ТкачевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 11 марта, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев объявил о том, что поставки российского мяса, молока и рыбы в Турцию могут начаться в ближайшее время.

«Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции», - сказал глава Минсельхоза, отметив при этом, что Россельхознадзор постоянно находится на связи со своими турецкими коллегами по этому вопросу.

Также Ткачев подчеркнул, что наша страна в последнее время активно наращивает закупки турецких овощей и фруктов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на сбитый турецким истребителем российский бомбардировщик Су-24 в небе Сирии. Однако в прошлом году Москва и Анкара договорились об отмене практически всех ограничений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчания
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 под «Кинжал»
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане
Результат боя Липинец - Гарсия: россиянин проиграл по очкам, отдав титул чемпиона мира IBF
В Китае заявили, что не хотят торговой войны с США
В Киеве подожгли храм Московского патриархата
Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В Сети снова обсуждают ролик с танцующими вокруг смартфона муравьями
СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции
Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»
Погода в Москве на 11 марта 2018 года: в столице потеплеет до -1 градуса
В Пекине объявили оранжевый уровень опасности из-за смога
В Китае провели испытание высокоскоростного поезда «Фусин»
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО
Трамп рассказал про слоган своей следующей избирательной кампании
МИД Сирии: В Восточной Гуте боевики готовят химатаку, чтобы обвинить Дамаск
Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за мат во время теледебатов
Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий