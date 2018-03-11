В Иране рухнул частный турецкий самолет: на борту находились 11 пассажиров

СЕГОДНЯ 19:11 2018-03-11T19:36:56+03:00

Воздушное судно разбилось в провинции Чехармехаль и Бахтиария на западе исламской республики

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На западе Ирана потерпел крушение частный турецкий пассажирский самолет, который следовал Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Об этом сообщили с Организации гражданской авиации исламской республики.

Воздушное судно разбилось в провинции в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сообщает местное информационное агентство ISNA. По свидетельствам очевидцев, после удара о землю самолет загорелся.

По предварительным данным, на борту самолета находились 11 человек. Сообщения о выживших не поступали. В настоящее время на месте катастрофы работают бригады спасателей.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не приводится.

Как сообщал сайт «КП», 18 февраля в Иране потерпел крушение турбовинтовой самолет компании Iran Aseman Airlines. Находившиеся на борту 60 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.