В Иране рухнул частный турецкий самолет: на борту находились 11 пассажиров
На западе Ирана потерпел крушение частный турецкий пассажирский самолет, который следовал Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Об этом сообщили с Организации гражданской авиации исламской республики.
Воздушное судно разбилось в провинции в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сообщает местное информационное агентство ISNA. По свидетельствам очевидцев, после удара о землю самолет загорелся.
По предварительным данным, на борту самолета находились 11 человек. Сообщения о выживших не поступали. В настоящее время на месте катастрофы работают бригады спасателей.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не приводится.
Как сообщал сайт «КП», 18 февраля в Иране потерпел крушение турбовинтовой самолет компании Iran Aseman Airlines. Находившиеся на борту 60 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.