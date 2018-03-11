Министр финансов США назвал условия для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 19:32 2018-03-11T19:33:53+03:00

Вашингтон готов к переговорам только в случае отказал КНДР от ядерных и ракетных испытаний

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Глава Минфина США Стивен Мнучин, ведомство которого отвечает в том числе за санкционную политику, повторил условия, на которых может состояться встреча американского президента Дональда Трампа с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

«Не должно возникать путаницы. Президент прояснил, что условия состоят в отказе (КНДР) от ядерных и ракетных испытаний», - пояснил Мнучин в эфире телеканала NBC.

Министр подчеркнул, что в текущей ситуации президент использует дипломатию, но это не означает завершения кампании по оказанию давления на КНДР, которую США с союзниками ведут уже около года.

«Нет никаких сомнений в том, что эти санкции работают и они привели их за стол (переговоров)...Президент собирается сесть и посмотреть, сможет ли он заключить сделку», - добавил Мнучин.

Таким образом глава Минфина прокомментировал заявление Белого дома о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретных шагов по свертыванию своей ядерной программы. Мнучин подчеркнул, что США продолжат добиваться к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал сайт «КП», ранее Трамп подтвердил готовность провести переговоры с Ким Чен Ыном. Американский лидер подчеркнул, что санкции в отношении Пхеньяна отстанутся в силе вплоть до заключения соглашения о денуклеаризации.