Путин рассказал о том, чего нельзя прощать
Президент России Владимир Путин признался, что умеет прощать, однако, по его мнению, есть вещи, которые простить невозможно. Об этом он заявил в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова
«Да, но не все», - ответил президент на соответствующий вопрос журналиста. На уточняющий же вопрос о том, что именно нельзя простить, российский лидер сказал: «Предательство».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе глава нашего государства дал интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли. Тогда президент, в частности, признался в том, что думает о преемнике с того момента, как пришел к власти, то есть с 2000 года.
Кстати, наиболее интересные фрагменты интервью, которое Владимир Путин дал телеканалу NBC, читайте на сайте kp.ru.