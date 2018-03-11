Путин рассказал о том, чего нельзя прощать

СЕГОДНЯ 15:07 2018-03-11T15:07:20+03:00

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Президент России Владимир Путин признался, что умеет прощать, однако, по его мнению, есть вещи, которые простить невозможно. Об этом он заявил в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова

«Да, но не все», - ответил президент на соответствующий вопрос журналиста. На уточняющий же вопрос о том, что именно нельзя простить, российский лидер сказал: «Предательство».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе глава нашего государства дал интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли. Тогда президент, в частности, признался в том, что думает о преемнике с того момента, как пришел к власти, то есть с 2000 года.

Кстати, наиболее интересные фрагменты интервью, которое Владимир Путин дал телеканалу NBC, читайте на сайте kp.ru.