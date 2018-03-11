Главу Пентагона разочаровало послание Путина Федеральному собранию

11 Март 23:21 2018-03-11T23:22:01+03:00

Мэттис заявил, что не увидел изменений в военном потенциале России

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не было неожиданным, скорее разочаровывающим. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье в самолете по пути в Оман.

«Я бы назвал это разочаровывающим, но не удивительным в данный момент. Сейчас мы можем опустить часть этого как риторику накануне выборов», - сказал он.

По словам главы Пентагона, изменений в военном потенциале РФ он не заметил, поскольку о каждой из систем, представленных в речи Путиным, «было известно уже давно, передает ТАСС.

«Я не вижу, что они могут изменить военное равновесие. Они не оказывают никакого влияния на нашу сторону в деле изменения позиции сдерживания», - отметил Мэттис.

Он признал, что в российской армии профессиональный офицерский корпус, и выразил надежду на то, что «российские вооруженные силы не подхватят предвыборную риторику».

Как рассказывал сайт kp.ru, 1 марта президент Россиивыступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В нем он рассказал о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.