Минобороны РФ: Ракеты «Сармат» придут на смену «Воеводам»

СЕГОДНЯ 04:08 2018-03-12T04:11:53+03:00

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Министерство обороны России планирует начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», на смену которым придут МБР «Сармат». Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Он отметил, что новые снаряды отличаются тем, что их можно оснащать гиперзвуковыми блоками, «которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем».

«Самое привлекательное, конечно, сбивать баллистическую ракету на старте, когда она находится на активном участке полета. У нашей новинки «Сармат»" этот активный участок гораздо меньше, чем у его прародителя «Воеводы». Именно это делает новую МБР менее уязвимой», - пояснил Борисов.

По его словам, стартовый вес снаряда превысит 200 тонн. Ракета сможет через Северный и Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения. Также «Сармат» можно начинят различными боевыми блоками, которые эффективно преодолевают элементы ПРО, передает газета «Красная звезда».

«Ракетная техника требует повышенной надежности. Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Поэтому большое количество испытаний - это, безусловно, нормальная практика», - сказал Борисов.

Как сообщал сайт kp.ru, глава пентагона Джемс Мэтис заявил ранее, что изменений в военном потенциале РФ он не заметил, поскольку о каждой из систем, представленных президентов РФ, было известно уже давно.