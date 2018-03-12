2018-03-12T05:36:16+03:00
Происшествия

Никто не выжил при крушении турецкого частного самолета в Иране

Погибли 11 человек – члены экипажа и пассажиры
Юлия ДИВЕЕВА
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В Иране разбился частный турецкий самолетВ Иране разбился частный турецкий самолетФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В крушении частного турецкого самолета в горном районе Ирана погибли все 11 человек, находившихся на борту. На месте падения обнаружены обгоревшие тела пассажиров и членов экипажа.

Власти Ирана полагают, что причиной трагедии мог стать сильный дождь. Из-за плохой видимости самолет врезался в гору, загорелся и упал. Для идентификации останков погибших понадобится анализ ДНК.

Известно, что Bombardier CL604 принадлежал турецкой Basaran Holding. На его борту могла находиться дочь владельца компании 28-летняя Мина Башаран и ее подруги. Девушки летали в Дубай на девичник перед свадьбой Мины, передает агентство Associated Press.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на западе Ирана в провинции Чехармехаль и Бахтиария потерпел крушение частный пассажирский самолет. Воздушное судно вылетело в воскресенье из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул.

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