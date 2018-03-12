2018-03-12T08:47:20+03:00
Политика

Минобороны в ближайшее время начнет утилизацию ракет "Сатана"

По словам замглавы ведомства Юрия Борисова, на смену МБР "Воевода" (на Западе известна как "Сатана") придет "Сармат"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments47
В Минобороны рассказали об утилизации ракет "Сатана"В Минобороны рассказали об утилизации ракет "Сатана"
Изменить размер текста:

Заместитель главы министерства обороны России Юрий Борисов рассказал, что в ближайшее время ведомство начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", известных за рубежом как "Сатана". Он отметил, что на смену "Воеводам" придут МБР "Сармат".

"Она (ракета "Воевода") разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал Борисов в интервью газете "Красная звезда".

В настоящее время ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР. При этом, несмотря на свой приличный ракетный "возраст", ракета по-прежнему считается эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме заявили, что Киев не дождется извинений от Крыма и Донбасса
Немецкий политик рассказал, как в Германии называют Порошенко
В 2017 году импортозамещение томатов в России составило 220%
Пассажирский самолет потерпел крушение в Катманду
Участники PutinTeam провели мастер-классы в Парк Горького
Несовершеннолетним преступникам смягчат наказание
Установлен новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика
СМИ: Ким Чен Ын хочет установить дипломатические отношения с США
Вкладчики обанкротившихся банков смогут получать страховое возмещение через интернет
Одну из первых фотокамер Leica продали на аукционе за $3 млн
На Украине разработали законопроект о «прощении» Крыма и Донбасса
В Восточной Гуте начались открытые бои между боевиками
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
В Белом доме представили программу борьбы со стрельбой в школах
Правительство подготовит предложения по маркировке пива к концу апреля
Владимир Путин поздравил Службу комендатуры Кремля со 100-летним юбилеем
Илон Маск планирует отправить корабль на Марс уже в следующем году
90-летний легендарный британский комик Кен Додд умер через два дня после своей свадьбы
Трамп сообщил условие возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном
На пляже Патонг в Таиланде спасли тонувшую в море 76-летнюю россиянку
Медведев назначил трех новых замминистров энергетики, экономики и здравоохранения
В Иране обнаружен черный ящик потерпевшего крушения турецкого самолета
Минобороны опубликовало видео испытаний снарядов «Краснополь»
Вооруженный российский бизнесмен прервал в концовке матч чемпионата Греции