Минобороны в ближайшее время начнет утилизацию ракет "Сатана"

СЕГОДНЯ 08:46 2018-03-12T08:47:20+03:00

По словам замглавы ведомства Юрия Борисова, на смену МБР "Воевода" (на Западе известна как "Сатана") придет "Сармат"

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Заместитель главы министерства обороны России Юрий Борисов рассказал, что в ближайшее время ведомство начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", известных за рубежом как "Сатана". Он отметил, что на смену "Воеводам" придут МБР "Сармат".

"Она (ракета "Воевода") разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал Борисов в интервью газете "Красная звезда".

В настоящее время ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР. При этом, несмотря на свой приличный ракетный "возраст", ракета по-прежнему считается эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.