Минобороны опубликовало видео испытаний снарядов «Краснополь»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-03-12T10:21:12+03:00

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В понедельник, 12 марта, министерство обороны России выложило видео испытаний модернизированных снарядов «Краснополь». Учения провели артиллеристы Западного военного округа на Лужском полигоне. Стрельба велась из самоходных гаубиц «Мста-С», вероятность попадания снаряда в цель составляет не меньше 95%.

Минобороны опубликовало видео стрельбы снарядами Краснополь .Кадры с учения на Лужском полигоне, где артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с применением модернизированных снарядов Краснополь Краснополь высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.

Эти снаряды использовались также во время уничтожения боевиков в Сирии в январе 2018 года. Ударом боеприпасов была убита группа террористов, обстрелявших из минометов российскую авиабазу Хмеймим 31 декабря прошлого года.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, в числе которых - ракетный комплекс «Кинжал», баллистическая ракета «Сармат», ракетный комплекс «Авангард» и многое другое.

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В тот же день, когда президент России выступил с Посланием, белокурая корреспондентка американской телекомпании NBC ехидным тоном спросила у Владимира Путина, - не является ли блефом его заявление о наличии у России того супер-оружия, которое он только что перечислил. В том числе речь шла и о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Путин тогда ответил: «Все это есть, все это работает» (подробности)

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