Эксперт: Последние три года мир с США держится на утечках о разработках нового российского оружия

СЕГОДНЯ 14:14 2018-03-04T16:14:26+03:00

Крылатая ракета с ядерной установкой «Сармат» может как угодно маневрировать и обходить системы ПРО

США развернули против России более 400 ракет ПРО. Но благодаря прорывным разработкам наших ученых, американский "щит" - это всего лишь дырявый забор [видео]

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С тех пор, как 73 года назад у России появилось ядерное оружие, США пытаются создать щит противоракетной обороны (ПРО). Ради возможности безнаказанно бить первыми. Как в 1945-м по Хиросиме и Нагасаки.

Последние 20 лет США убеждали всех, что системы ПРО в Восточной Европе - защита от Ирана и Северной Кореи. Да еще пугали членов НАТО атаками террористов с ядерными и химическими бомбами. «Да нет у этих стран таких ракет?!», - удивлялись нашли дипломаты. Но их не слышали.

«Россия потратит деньги впустую, если вложится в вооружение против врага, которого нет. Эти деньги логичнее потратить на модернизацию российского общества», - вещал на ВВС 7 лет назад генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Но ВПК России, невзирая на западные увещевания, выдал принципиально новые виды вооружений. И вовремя.

По данным наших военно-дипломатических источников США развернули более 400 ракет ПРО, направленных против России. В Калифорнии и на Аляске появилось 40 новых шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. 180 противоракет Standart-3 размещены на кораблях ВМС США в Атлантике и Тихом океане. Десятки элементов ПРО развернуты на американских базах в Японии, Испании и Румынии.

Россия потратит деньги впустую, если вложится в вооружение против врага, которого нет, - вещал генсек НАТО Андерс Фог РасмуссенФото: EAST NEWS

«Последние три года мир держится на намеренных утечках о разработке в России автономных подводных аппаратов-беспилотников с мощными ядерными боеголовками, способных потопить американский континент. Военным США не дают поднять над Россией меч только потому, что они не смогут прикрыть своего налогоплательщика щитом, - объяснил «КП» информированный дипломат.

США развернули более 400 ракет ПРО, направленных против РоссииФото: EAST NEWS

Сегодня американцам дали понять: случись завтра Третья мировая, личные бункеры уже не помогут. Дырявый противоракетный зонтик не оставит времени собрать вещи и добраться до бомбоубежища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641507" frameborder="0"></iframe> Путин о новой ракете: дальность нового оружия неограничена."Ни у кого нет такого оружия, как у России. А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - подчеркнул президент во время оглашения своего Послания Федеральному собранию

- Если НАТО применит против России любое оружие, по территории США последует тотальный удар. Только после этого мир поймет, чей противоракетный щит прочнее. Развернутые элементы ПРО в космосе дадут возможность членам НАТО во всех красках видеть последние секунды существования США, - объясняет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Дырявый противоракетный зонтик не оставит времени собрать вещи и добраться до бомбоубежищаФото: EAST NEWS

- 400 ракет ПРО нашим новинкам не помеха?

- Это забор из гнилого штакетника. Все их базы и морские группировки будут подавлены высокоточным оружием с гиперзвуковой скоростью. Мы единственная страна в мире, которая таким обладает. Ракеты ПРО бесполезны против оружия со скоростью более 10 махов, не имеющему ограничения по дальности полета.

- Зачем мы рассказали о новинках?

- Эти системы уже выпускаются серийно и стоят на боевом дежурстве. Но в России есть и другие перспективные сверхсовременные системы вооружения. Крылатая ракета с ядерной установкой «Сармат» - прошла полный объем испытаний. Скоро заменит на боевом посту самую тяжелую в мире межконтинентальную ракету «Воеводу», которую в НАТО прозвали «Сатана». Такая ракета может сколько угодно маневрировать, и в итоге доставить на территорию страны-агрессора хоть через Северный, хоть через Южный полюс все, что нам угодно.

Крылатая ракета с ядерной установкой «Сармат» - прошла полный объем испытаний

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641500" frameborder="0"></iframe> Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

- Официальные лица США опять твердят, что создаваемая американская глобальная ПРО якобы не направлена против России.

- Очевидно, новые методички еще не разослали. А если серьезно, разработки российских ученых не позволят Пентагону в обозримом будущем нанести безнаказанный удар. При этом Россия не нарушила ни одни из существующих договоров, в том числе о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641508" frameborder="0"></iframe> Путин представил авиационный ракетный комплекс "Кинжал".В послании к Федеральному собранию президент рассказал о новой сверхзвуковой ракете, которая осуществляет маневрирование на всех участках полета и преодолевает все существующие системы ПРО

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Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией. Президент отметил, что нынешние западные системы ПРО рассчитаны на носители, доставляющие свои боевые части по баллистическим траекториям. Президент подчеркнул, что даже нынешние ракеты «Воеводы», именуемые на Западе «Сатана», оснащаются средствами преодоления ПРО. А вот дальше началось самое интересное (подробности)

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