На Украине разработали законопроект о «прощении» Крыма и Донбасса

СЕГОДНЯ 11:49 2018-03-12T11:49:21+03:00

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На Украине разработали проект закона «О прощении», в котором упоминаются жители Крыма и Донбасса. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко.

На своей странице в Facebook он сообщил, что документ предлагает тем, кто живет в Крыму и Донбассе, «просить прощения» у Киева. В таком случае, по его совам, их будет ожидать «альтернативное наказание» за деятельность в поддержку России. Это означает ограничение гражданских правах, запрет на работу в государственных органах и участие в выборах.

Отмечается, что «альтернативное наказание» предусмотрено лишь для жителей Крыма и Донбасса, а вот для жителей «свободной территории Украины» за подобные действия «прощения быть не может».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия официально называется «страной-агрессором». При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в его скорейшем урегулировании. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума.