2018-03-12T12:41:21+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет потерпел крушение в Катманду

Лайнер рухнул на землю и загорелся недалеко от международного аэропорта Трибхуван [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лайнер рухнул на футбольное поле недалеко от воздушной гавани Фото:@BishnusapkotaЛайнер рухнул на футбольное поле недалеко от воздушной гавани Фото:@BishnusapkotaФото: Twitter.com
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Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla потерпел крушение недалеко от Международого аэропорта Катманду имени Трибхувана. Известно, что инцидент произошел в понедельник, 12 марта, в Непале.

Лайнер бангладешской авиакомпании, направлялся из Дакки в Катманду, однако перед самым аэропортом неожиданно рухнул на футбольное поле близ воздушной гавани и загорелся.

В Катманду потерпел крушение пассажирский самолет.myRep blica on Twitter

По данным издания KathmanduPost, в результате крушения могут быть жертвы и пострадавшие. Официальных данных об этом пока не поступало. Отметим, что самолеты Bombardier Dash 8 Q400 рассчитаны на 70-78 пассажиров.

Между тем, в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видно как недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта поднимается дым.

Напомним, что ранее сайт kp.ru сообщал о том, что крушение потерпел также частный пассажирский самолет. В результате трагедии, произошедшей в Иране, погибли 11 человек.

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