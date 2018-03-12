В Иране обнаружен черный ящик потерпевшего крушения турецкого самолета

СЕГОДНЯ 10:22 2018-03-12T11:21:15+03:00

В ближайшее время самописец будет доставлен специалистам для расшифровки

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На месте крушения частного турецкого самолета в Иране был обнаружен бортовой самописец. В ближайшее время его доставят специалистам, которые проведут расшифровку данных.

Кроме того, на место трагедии уже вылетел специальный рейс, на борту которого находятся родственники жертв авиакатастрофы и представители турецких властей. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местных чиновников.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария потерпел крушение частный пассажирский самолет Bombardier CL604 турецкой компании Basaran Holding, которое направлялось из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул. По предварительным данным, из-за непогоды воздушное судно врезалось в гору и загорелось.

На борту лайнера находились 11 человек, все они погибли, в том числе дочь владельца авиакомпании 28-летняя Мина Башаран, которая летела из Дубаи, где отмечала свой девичник.