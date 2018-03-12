На месте крушения самолета в Катманду обнаружили 17 выживших

СЕГОДНЯ 13:36 2018-03-12T13:35:46+03:00

Пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами [видео]

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На месте крушения пассажирского самолета в Катманду были обнаружены 17 выживших. Все они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Между тем, сообщается, что всего на борту потерпевшего крушения лайнера находились 67 пассажиров. Данных о членах экипажа пока не поступало, передает Doordarshan News‏.

В настоящий момент на месте инцидента проходит спасательная операция, в которой принимают участие военнослужащие непальской армии. Международный аэропорт Трибхуван, рядом с которым произошла авиакатастрофа, отменил все рейсы.

Генеральный директор управления гражданской авиации считает, что причиной крушения самолета мог стать технический сбой. По его мнению, пилоты просто потеряли управление, ведь лайнер должен был зайти на посадку с южной стороны аэропорта, а рухнул уже на северной, передает Kathmandu Post.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla, направлявшийся из столицы Бангладеша в Катманду неожиданно рухнул прямо на футбольное поле возле непальского аэропорта.