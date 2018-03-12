Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова

СЕГОДНЯ 17:18 2018-03-12T17:41:47+03:00

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Московский художественный театр имени Чехова отменил все спектакли, которые должны были состояться в понедельник, 12 марта. Это связано с кончиной художественного руководителя Олега Табакова.

Народный артист умер на 83-м году жизни после долгой болезни. С 27 ноября он проходил лечение в Первой городской больнице. После неудачной имплантации зубов у артиста начался воспалительный процесс, врачи поставили диагноз: сепсис. На его фоне у Табакова обострились многие хронические заболевания.

Перед Новым годом врачи ввели артиста в искусственную кому, подклюив к аппарату искусственной вентиляции легких. Из комы Табаков вышел с потерей памяти - он никого не узнавал.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года. Широкую известность получил благодаря съемкам в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев».