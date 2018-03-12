2018-03-12T19:34:15+03:00
Общество

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова

12 марта легенда советского и российского кино скончался после продолжительной болезни
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент глубоко соболезнует многочисленной армии поклонников его таланта, его ученикам, и, в первую очередь, родным и близкимПрезидент глубоко соболезнует многочисленной армии поклонников его таланта, его ученикам, и, в первую очередь, родным и близкимФото: REUTERS
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В связи с безвременной кончиной основателя театра «Современник» и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, слова глубокой скорби и соболезнований родным и близким покойного выразил президент России Владимир Путин, которому доложили о трагической вести.

"Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует многочисленной армии поклонников его таланта, его ученикам, и, в первую очередь, родным и близким Олега Павловича,", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Актер попал в больницу осенью 2017 года в связи с заражением крови. В последнее время он не приходил в сознание и был погружен медиками в состояние искусственной комы.

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