Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Полиция проверяет посылку с подозрительным веществом в здании британского парамента. Об этом сообщил представитель законодательного органа.
«Мы в курсе ситуации с подозрительным веществом, которую сейчас расследует лондонская полиция», - цитирует представителя издание Daily Mail.
Отмечается, что место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, однако эвакуация здания не проводится. В свою очередь в полиции посылку изучают эксперты. При этом никто из сотрудников Вестминстерского дворца не пострадал и не обращался за медицинской помощью.
Как сообщал ранее сайт «КП», подобный инцидент произошел в середине февраля — тогда подозрительный предмет обнаружили в одном из коридоров в подвале здания парламента.
Напомним, что британские правоохранители рассматривают Вестминстерский дворец как одну из вероятных целей для террористической атаки.