Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества

СЕГОДНЯ 18:07 2018-03-12T18:07:57+03:00

По данным Скотленд-Ярда, никто из сотрудников Вестминстерского дворца не пострадал, эвакуация здания не проводилась

Изменить размер текста: A A

Полиция проверяет посылку с подозрительным веществом в здании британского парамента. Об этом сообщил представитель законодательного органа.

«Мы в курсе ситуации с подозрительным веществом, которую сейчас расследует лондонская полиция», - цитирует представителя издание Daily Mail.

Отмечается, что место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, однако эвакуация здания не проводится. В свою очередь в полиции посылку изучают эксперты. При этом никто из сотрудников Вестминстерского дворца не пострадал и не обращался за медицинской помощью.

Как сообщал ранее сайт «КП», подобный инцидент произошел в середине февраля — тогда подозрительный предмет обнаружили в одном из коридоров в подвале здания парламента.

Напомним, что британские правоохранители рассматривают Вестминстерский дворец как одну из вероятных целей для террористической атаки.