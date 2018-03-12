2018-03-12T18:07:57+03:00
В мире

Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества

По данным Скотленд-Ярда, никто из сотрудников Вестминстерского дворца не пострадал, эвакуация здания не проводилась
Денис СУХОВ
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Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного веществаПолиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного веществаФото: Алиса ТИТКО
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Полиция проверяет посылку с подозрительным веществом в здании британского парамента. Об этом сообщил представитель законодательного органа.

«Мы в курсе ситуации с подозрительным веществом, которую сейчас расследует лондонская полиция», - цитирует представителя издание Daily Mail.

Отмечается, что место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, однако эвакуация здания не проводится. В свою очередь в полиции посылку изучают эксперты. При этом никто из сотрудников Вестминстерского дворца не пострадал и не обращался за медицинской помощью.

Как сообщал ранее сайт «КП», подобный инцидент произошел в середине февраля — тогда подозрительный предмет обнаружили в одном из коридоров в подвале здания парламента.

Напомним, что британские правоохранители рассматривают Вестминстерский дворец как одну из вероятных целей для террористической атаки.

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