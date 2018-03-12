«Союзмультфильм»: Все новые серии мультфильма «Простоквашино» будут посвящены Табакову

12 Март 21:28 2018-03-12T21:28:47+03:00

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил надежду, что новые проекты студии будут достойны «классики с участием Олега Павловича»

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Презентация новых проектов студии «Союзмультфильм» началась с минуты молчания в память о Народном артисте СССР Олеге Табакове, который ушел из жизни 12 марта после продолжительной и тяжелой болезни.

«Начать придется с грустной ноты: от нас сегодня ушел человек, который озвучил десятки персонажей, актер-педагог, режиссер. Прошу вас почтить его память минутой молчания», - начал презентацию министр культуры РФ Владимир Мединский.

Глава Минкульта выразил надежду, что новые проекты студии будут достойны классики, «в том числе с участием Олега Павловича». Мединский подчеркнул, что вверенное ему ведомство окажет «Союзмультфильму» всю необходимую для развития помощь.

В свою очередь председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что все новые серии мультфильма об обитателях деревни «Простоквашино» будут посвящены памяти Табакова.

Как сообщал ранее сайт «КП», Олег Табаков скончался в одной из московских больниц в возрасте 82 лет. Актер прославился многими ролями на сцене и в кино, в частности, в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев».

Также его голосом говорит кот Матроскин из мультфильмов «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино».