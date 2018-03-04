Эрдоган: У Турции и России нет противоречий по ситуации в сирийском Африне

СЕГОДНЯ 13:52 2018-03-04T13:58:05+03:00

С 20 января Анкара проводит военную операцию против курдских формирований на севере арабской республики

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У Анкары и Москвы нет противоречий по поводу ситуации в Сирии, включая курдский кантон Африн на севере страны. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из турне по африканским странам.

«По Африну у нас нет противоречий с Россией. В Идлибе идет процесс по созданию наблюдательных пунктов. На данные момент уже создано 8 таких пунктов», - рассказал Эрдоган в ходе пресс-конференции на борту самолета.

По его словам, в ближайшем будущем в Стамбуле планируется провести саммит Россия-Турция-Иран, подобный прошедшему в ноябре прошлого года саммиту в Сочи. Там стороны смогут оценить и обсудить все возникшие вопросы, добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что США продолжают уклоняться от данных обещаний по выводу Сил самообороны курдов (YPG) из сирийского Манбиджа.

«Вашингтон все время нам это обещает во время телефонных переговоров и двусторонних встреч, в действительности сирийское ответвление сепаратистской террористической организации Рабочей партии Курдистана — группировка YPG — из Манбиджа выведена не была», - возмутился Эрдоган.

Как сообщал сайт «КП», с 20 января Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в Африне, которые Анкара считает террористическими.

Кроме того, Турция неоднократно грозила начать боевые действия в другом регионе Сирии, подконтрольном курдам — в районе города Манбидж.