2018-03-13T08:17:44+03:00
В мире

Российские дипломаты сообщили о вертолете, замеченном над территорией посольства РФ в США

Ранее стало известно, что комитет по разведке палаты представителей США не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
Екатерина БОЛГОВА
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Дипломаты рассказали о вертолете, замеченном над территорией посольства России в СШАДипломаты рассказали о вертолете, замеченном над территорией посольства России в СШАФото: REUTERS
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Российские дипломаты сообщили, что неизвестный вертолет кружил над территорией посольства РФ в США.

«Что же такое искал американский вертолёт на территории российского посольства вчера вечером?» — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства в Twitter.

Сотрудники посольства предположили, что воздушное судно мог искать следы приписываемого России вмешательства в выборы американского президента.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей США не нашел доказательств сговора сотрудников избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа с Россией перед выборами 2016 года. Комитет закрывает расследование о связи РФ и избирательной кампании Трампа. По информации СМИ, доклад на эту тему будет рассмотрен комитетом 13 марта.

Ранее Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и других странах, называя их голословными и бездоказательными.

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