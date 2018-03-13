На Украине Савченко обвинили в бегстве в Россию

СЕГОДНЯ 10:03 2018-03-13T10:03:35+03:00

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В Верховной Раде считают, что депутат Надежда Савченко уехала в Россию, чтобы избежать или оттянуть допрос по делу Рубана. Об этом заявил член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», - сказал украинскому изданию LB.ua Тетерук.

Он отметил, что «бегство» произошло аккурат после вызова Савченко в СБУ на допрос, что наталкивает на определенные умозаключения. Коллега Тетерука Юрий Береза заметил, что Савченко предсказуема и постарается оттянуть разговор с украинскими спецслужбами, который, по мнению Березы, приведет к лишению Савченко депутатской неприкосновенности. «Она для нас давно предатель национальных интересов, который играет на стороне России», - сказал Береза.

Утром 13 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что СБУ вызвала Савченко на допрос в рамках расследования дела против главы общественной организации «Центр освобождения пленных» Владимира Рубана. Его обвиняют в подготовке покушения на президента и терактов, передает сайт kp.ru.