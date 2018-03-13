В Совфеде назвали "лживыми выпадами" угрозы Хейли по Сирии

СЕГОДНЯ 10:13 2018-03-13T10:13:03+03:00

По мнению сенатора Евгения Серебренникова, сейчас Россия должна спокойно продолжать свою работу в республике

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Угрозы постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о готовности к новым действиям по Сирии являются всего лишь "лживыми выпадами", к которым Россия уже привыкла. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хейли выразила готовность американцев вновь нанести удар по сирийским правительственным войскам в том случае, если Совбез ООН не сможет установить режим прекращения огня в Восточной Гуте.

"То, что США продолжают так себя вести… Это продолжение той политики постоянного нажима при теряющемся однополярном мире. Со стороны России продолжается дипломатическая работа, достаточно серьёзная. Я надеюсь, что в скором времени результат придёт. США уже имеют опыт обвинения других стран в применении химического оружия. Правда на нашей стороне. Нам нужно спокойно, планомерно продолжать нашу работу", - цитирует телеканал RT Серебренникова.

Сенатор также подчеркнул, что у России есть вера в проводимое в Сирии дело, которая подкрепляется также большей частью мирового сообщества.