В Совфеде назвали "лживыми выпадами" угрозы Хейли по Сирии
Угрозы постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о готовности к новым действиям по Сирии являются всего лишь "лживыми выпадами", к которым Россия уже привыкла. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хейли выразила готовность американцев вновь нанести удар по сирийским правительственным войскам в том случае, если Совбез ООН не сможет установить режим прекращения огня в Восточной Гуте.
"То, что США продолжают так себя вести… Это продолжение той политики постоянного нажима при теряющемся однополярном мире. Со стороны России продолжается дипломатическая работа, достаточно серьёзная. Я надеюсь, что в скором времени результат придёт. США уже имеют опыт обвинения других стран в применении химического оружия. Правда на нашей стороне. Нам нужно спокойно, планомерно продолжать нашу работу", - цитирует телеканал RT Серебренникова.
Сенатор также подчеркнул, что у России есть вера в проводимое в Сирии дело, которая подкрепляется также большей частью мирового сообщества.