Паралимпиада в Пхенчхане побила рекорд по продаже билетов за всю историю игр

СЕГОДНЯ 11:10 2018-03-13T11:10:19+03:00

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Паралимпиада в южнокорейском Пхенчхане войдет в историю, как игры на которые было продано рекордное количество билетов. Рекорд был установлен вечером в понедельник 12 марта — 320531 билет. Таким образом побит рекорд по продаже билетов, который был установлен четыре года назад в олимпийском Сочи. Тогда на различные соревнования их было продано 316 тысяч.

Стоит отметить, по прогнозам СМИ, это не предел. Это и не мудрено, ведь Паралимпиада в самом разгаре и завершится только 18 марта.

К настоящему дню, сообщает Kyodo, наибольший интерес у зрителей вызвали соревнования по керлингу на колясках с участием сборной Южной Кореи, а полный аншлаг был зафиксирован на следж-хоккейном матче южнокорейской сборной с японцами. Что до церемонии открытия Паралимпиады, то ее посетила 21 тысяча зрителей, что составляет 72,5% от всей вместимости стадиона.

Как сообщал ранее сайт кp.ru, 13 марта российская спортсменка Екатерина Румянцева завоевала свою третью золотую медаль на Паралимпийских играх, став первой в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих спортсменок. В неофициальном медальном зачете сборная России находится на втором месте с четырьмя золотыми, двумя серебрянными и двумя бронзовыми медалями.