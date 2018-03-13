В RT ответили на призыв британских парламентариев ограничить работу телеканала

СЕГОДНЯ 11:25 2018-03-13T11:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство телеканала RT заявило, что ограничение деятельности вещательной компании на территории Великобритании приведет лишь к усилению поляризации общества, которая в последнее время и так часто вызывает беспокойство.

Отметим, что ранее несколько парламентариев королевства призвали правительство "пересмотреть" вещательную лицензию Russia Today, а также прекратить его трансляцию в здании высшего законодательного органа в рамка борьбы с "российской пропагандой". Такое предложение было озвучено после слов британского премьер-министра о том, что Москва якобы может быть причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Прискорбно видеть, что RT сразу же собираются сделать разменной монетой в политической игре, одним махом перечёркивая все представления о свободе слова в Соединённом Королевстве", - говорится в заявлении телеканала RT.

При этом подчеркивается, что подобные инициативы демонстрируют готовность публичных лиц "повернуться спиной к представляемому ими населению".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года ограничительные меры в отношении российского телеканала были введены также в США, где данное СМИ признали иностранным агентом, а всех его журналистов решили аккредитации в американском Конгрессе.