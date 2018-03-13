Генштаб России сообщил о планах США нанести удар по Дамаску

СЕГОДНЯ 12:09 2018-03-13T12:09:01+03:00

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Сирийские боевики готовят провокацию в Восточной Гуте, которую американцы намерены использовать в качестве повода для нанесения удара по пригороду Дамаска. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения", - сказал генерал во время селекторного совещания.

Он подчеркнул, что данные подозрения подтверждаются также обнаружением лаборатории по производству химического оружия в Афтрисе, который не так давно находился под контролем террористов.

Кроме того, уже сейчас в отдельные районы Восточной Гуты завезена так называемая массовка из женщин, стариков и детей, которые будут изображать жертв химической атаки.

"Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", - цитирует "Интерфакс" Герасимова.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американские власти пообещали вновь нанести удар по Дамаску в случае, если режим прекращения огня в Восточной Гуте так и не будет установлен.